Uwe Junge, damals Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, stimmte mit ein und ätzte über "das grölende Stimmvieh ohne erkennbare Lebensleistung". Solche Aussagen dürften den Rechtsaußen in der Partei nun weiteres Futter geben. Pazderski will in den Bundestag - eine Zusammenarbeit mit Tino Chrupalla dürfte nicht gerade angenehmer werden.