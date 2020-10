Zwei Monate nach dem Rücktritt von Andreas Kalbitz hat die Brandenburger AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte die Fraktion am Dienstag mit. Berndt tritt als neuer Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg die Nachfolge von Kalbitz an, der nach seinem Rauswurf aus der Partei im August zurückgetreten war.