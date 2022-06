Es gibt keinen Grundkonsens in der AfD, ob sie eine rechtsbürgerliche Partei sein will oder eine Partei, die Wähler am extrem rechten Rand ansprechen will, die grundsätzliche Zweifel an der Verfassungsordnung hegen? Klar scheint allerdings: Die Partei ist zuletzt weiter nach rechts gerückt. Ex-Parteichef Meuthen bescheinigte ihr bei seinem Rücktritt im Januar "ganz klar totalitäre Anklänge".