Und in der zentralen Forderung ist die AfD zurückgerudert. Auf dem Parteitag in Magdeburg will das so keiner einräumen. Von einem angeblich redaktionellen Fehler reden sie im Bundesvorstand. Tatsache ist: Statt der Auflösung der EU will die AfD nun die Transformation der EU in einen "Bund europäischer Nationen".