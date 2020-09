Demokratien könnten scheitern, wenn sie durch ihre Gegner von innen zerstört werde. "Das ist die Warnung der Geschichte an uns", betonte Haldenwang. Er hatte in den vergangenen Monaten eine neue Dynamik im Bereich des Rechtsextremismus und eine Vermischung unterschiedlicher Milieus festgestellt. Nach Einschätzung seiner Behörde gibt es in Deutschland aktuell rund 32.000 Rechtsextremisten. Der Verfassungsschutz stuft etwa 13.000 von ihnen als gewaltbereit ein.



Anfang 2019 hatte die Behörde den "Flügel" bereits als Verdachtsfall eingestuft, ebenso die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative. Bei einem Verdachtsfall ist der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel wie etwa Observation erlaubt.