Es sind turbulente Zeiten in diesen Tagen. Auch für die AfD. Der "Flügel" der AfD kämpft ums politische Überleben. Allen voran Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Landeschefs aus Thüringen und Brandenburg. "Das Ringen um die Rolle der Rechtsextremen in der AfD besteht seit Anfang an", erklärt Wolfgang Schroeder, Politologe der Universität Kassel.