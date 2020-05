Der Rausschmiss scheiterte, und Höcke und die Seinen gewannen mehr und mehr an Macht innerhalb der Partei. Im vergangenen Herbst bestritten beide, Höcke in Thüringen und Kalbitz in Brandenburg, erfolgreiche Wahlkämpfe. Die dortigen Ministerpräsidenten konnten sich nur mit Müh und Not gegen die Herausforderer von der AfD behaupten.