Wolfgang Gedeon muss die AfD verlassen. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Der wegen Antisemitismus-Vorwürfen in die Kritik geratene baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon muss die AfD verlassen. Das habe das Bundesschiedsgericht der Partei entschieden, teilte der Vorsitzende Jörg Meuthen mit. Dies sei ein "so überfälliges wie richtiges und wichtiges Zeichen", sagte Meuthen.



Gedeon habe der Partei mit seinen "antisemitischen Positionen schweren Schaden zugefügt", so Meuthen. Der Abgeordnete könnte gegen den Rauswurf nur noch vor einem staatlichen Gericht klagen.