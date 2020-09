Dies führt dazu, dass ein und dieselbe Aussage in einem Kontext (etwa Parteitagsrede) zulässig, im anderen Kontext (etwa offizieller Twitter-Account als Minister) aber unzulässig sein kann. Für den Bundespräsidenten gelten übrigens wegen seiner anerkannten Rolle als gesellschaftlicher Mahner andere Maßstäbe. So durfte Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in Bezug auf NPD-Politiker von "Spinnern" sprechen.