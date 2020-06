Per Eilantrag will Andreas Kalbitz, Landtagsabgeordneter in Brandenburg, vor dem Landgericht Berlin erreichen, dass die AfD ihn wieder aufnimmt und er wieder alle Rechte eines Parteimitglieds bekommt. Zumindest für die Zeit, bis das Schiedsgericht über den Parteiausschluss im so genannten Hauptsacheverfahren endgültig entscheiden wird. Damit ist aber erst in einigen Monaten zu rechnen.