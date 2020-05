Zuständig für die Aufnahme und Prüfung von Parteimitgliedern war im März 2013 Norbert Stenzel. Die AfD war erst wenige Wochen alt, Dutzende Anträge kamen jeden Tag beim damaligen Schatzmeister an. Es waren chaotische Tage. Nebenbei leitete Stenzel ein Beton-Unternehmen in Bad Nauheim; einige Mitarbeiter waren dort für die Parteiarbeit abgestellt. "Alle Mitgliedsanträge, die bei uns per Email ankamen, wurden ausgedruckt und in Ordner abgeheftet", erinnert sich Stenzel. So müsste es auch bei Kalbitz gewesen sein.