Auf neun Prozent abgestürzt in der Wählergunst ist die Alternative für Deutschland in den Umfragen des ZDF Politbarometers vom Freitag. In der Corona-Krise konnte die Partei zunächst nicht mit ihren Inhalten durchdringen, dann platzte die Annullierung der Parteimitgliedschaft ihres brandenburgischen Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz herein. Es geht einmal mehr um die Frage, wie sehr sich die AfD nach Rechtsaußen abgrenzen will.