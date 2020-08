Der ehemalige Brandenburger AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz soll einen Fraktionskollegen verletzt haben. Nach ersten Presseberichten will nun die Potsdamer Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung von Amts wegen ermitteln. Der Vorwurf: Kalbitz soll dem kommissarischen Fraktionschef Dennis Hohloch vergangene Woche bei einer Begrüßung unkontrolliert heftig in die Seite geschlagen haben, so dass dieser ins Krankenhaus musste. Diagnose: Milzriss.