Ausgerechnet ein alter FDJ-Song ist so was wie der Sound des Sommers der AfD geworden. Das findet jedenfalls ein AfD-Funktionär, der derzeit gerne das Lied "Sag mir, wo du stehst" vor sich her pfeift. "Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, die Leute müssen endlich aus der Deckung kommen!" Ihm gefällt das. Jahrelang habe man die tiefgreifenden Probleme zugedeckt mit Gerede von der Einheit der Partei, nun endlich müsse sich jeder überlegen, auf welcher Seite er steht: auf der von Jörg Meuthen oder der von Andreas Kalbitz.