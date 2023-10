Unter anderem dieser Hintergrund habe etwa auch der AfD im Osten den Boden bereitet. "Dass Herr Höcke in Thüringen Erfolg hat, das hat in erster Linie damit zu tun, dass er in Thüringen agiert und nicht in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein", sagte Lemke über den Chef der Thüringer AfD.