Beim Parteitag der AfD in Dresden dominiert ein Wort: "normal". So will sich die Partei im Bundestagswahlkampf darstellen. Aber "normal" ist bei der AfD meist wenig: der juristische Streit mit dem Verfassungsschutz nach außen hin, der innerparteiliche Dauer-Zoff zwischen den Rechtsaußen und den Moderateren.