Mit seiner Forderung nach mehr Distanz zu "Querdenkern" hat Meuthen aber die Systemfrage gestellt: Will die AfD auf die Straße, wo sie herkommt? Und dort mit teilweise auch extremistischen Kräften demonstrieren? Oder will sie eine nach außen hin gemäßigtere Parlamentspartei sein, was das Meuthen-Lager fordert?