Andreas Kalbitz steht auf der Bühne und schimpft: "Ich kann das Gerede von der jungen Partei nicht mehr hören", ruft der brandenburgische Landeschef den Parteitagsdelegierten zu. "Wir können uns nicht an die Stände stellen und sagen: Zum Thema Rente müssen wir nochmal überlegen." Das war im Sommer 2018. Sieben Landtagswahlkämpfe und einen Europawahlkampf später, in denen die AfD an Marktständen und in Talkshows beim Thema Rente blank da stand, hat nun die Bundesprogrammkommission endlich einen Leitantrag formuliert. Er bildet die Grundlage für den anstehenden Parteitag am 25. und 26. April.