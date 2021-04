"Deutschland - aber normal" das ist der Werbeslogan, mit dem die AfD im Superwahljahr für sich werben will. Damit setzt Chrupalla den eigentlichen Schwerpunkt dieses Parteitags: Man will nicht schon wieder streiten und nicht noch mehr mit sich selbst beschäftigen und - so wie gerade Mitte März in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz - Wähler verlieren.