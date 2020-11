Allein, dass die AfD den Parteitag so stattfinden lässt, ist ein politisches Statement. Teile der Partei suchen zunehmend offen den Schulterschluss mit dem radikalen Protest. Am Mittwoch vergangener Woche wurden außerdem einschlägig bekannte AktivistInnen von AfD-Abgeordneten in den Bundestag geschleust. Doch der Schulterschluss zeigt sich auch in der Übernahme von Begriffen und Narrativen der Demonstrierenden durch AfD-Repräsentanten.