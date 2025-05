AfD "gesichert rechtsextremistisch": Wie die Partei nun reagiert

Es zeichnete sich schnell ab, dass Wanderwitz und seine Mitstreiter keine Mehrheit im Bundestag zusammenbekommen würden, und so kam es im Dezember zwar zu einer Bundestagsdebatte, aber zu keiner Abstimmung. Mehrere Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen nannten als Grund für ihre zögerliche bis ablehnendere Haltung das noch zu erwartende neue Gutachten des BfV. Nun liegt es vor. Die Diskussion nimmt wieder an Fahrt auf - und zwar erheblich. Der SPD-Co-Chef und designierte Vizekanzler Lars Klingbeil kündigte heute an, ein Verbotsverfahren prüfen zu wollen. Andere schlossen sich ihm an.