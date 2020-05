Auch Parteichef Jörg Meuthen hatte für den Kalbitz-Rauswurf gestimmt, nachdem er ihn maßgeblich vorangetrieben hatte. Seitdem wird die Kritik an Meuthen immer lauter. Björn Höcke, prominentester Kopf der mittlerweile aufgelösten Rechtsaußen-Strömung "Der Flügel", wetterte am Donnerstag auf Facebook: Meuthen sei "nicht mehr in der Lage oder Willens (...), die AfD in ihrer Gesamtheit zu vertreten." Eine Spaltung "in eine Ost- und eine West-Partei" werde "gerade massiv vorangetrieben".