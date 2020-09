"Die Vorwürfe sind an den Haaren herbeigezogen. Wir haben alles schon widerlegt", sagte Saar-Parteichef Josef Dörr der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Der Landesvorstand werde "alle rechtlichen Möglichkeiten" ausschöpfen, um gegen den Beschluss vorzugehen. "Ein normales Gericht kann uns nur Recht geben." Welches Schiedsgericht zuständig sein werde, sei derzeit noch in der rechtlichen Klärung, sagte Dörr.