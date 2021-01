Der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Darüber habe der Verfassungsschutz die Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Landtags am Montag in geheimer Sitzung informiert, heißt es in übereinstimmenden Berichten von "Mitteldeutscher Zeitung" (MZ), "Spiegel" und ARD.