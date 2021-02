Die Krux für Weidel könnte sein: Die AfD-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg hat nach der Spendenaffäre in ihrem Kreisverband an Rückhalt verloren. Meuthen könnte darauf setzen, dass sie es in Baden-Württemberg nicht oder nur weit hinten auf die Liste schafft und somit nicht als Spitzenkandidatin in Frage kommt.