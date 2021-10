In den Städten, unter deren Bewohnerinnen und Bewohner liberale und kosmopolitische Einstellungen weiterverbreitet sind, bekommt die AfD auch entsprechend weniger Zuspruch: in Erfurt circa 16 Prozent, in Weimar circa 14 Prozent und in Jena circa zwölf Prozent - also ein Drittel bis zur Hälfte weniger als ihr Thüringer Landesergebnis.