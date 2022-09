Tillschneider, der stellvertretende Vorsitzende der AfD in Sachsen-Anhalt, war in der Vergangenheit immer wieder mit Aussagen aufgefallen, die Putins Propaganda-Narrative transportieren. Am Morgen des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar hatte er in einem später gelöschten Tweet behauptet: "Russland wehrt sich", wenig später hatte er in einer Rede davon gesprochen, dass in der Ukraine der Angreifer, also Russland, nicht der eigentliche Aggressor sei.