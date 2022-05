In einem internen Dokument, das ZDF und CORRECTIV vorliegt, spricht sich Parteichef Chrupalla dagegen aus, "sein Land in einen fremden Krieg zu stürzen, seine Waffen einer fremden Armee auszuhändigen". Der Osteuropa-Experte Wilfried Jilge, der das Auswärtige Amt berät, kritisiert diese Haltung. Damit setze sich die AfD "in eine Allianz mit dem Aggressor, der nicht nur die Ukraine von der Landkarte tilgen will, sondern auch die europäische Friedensordnung aus den Angeln heben will", sagte Jilge.