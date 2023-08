Die AfD will von diesem Freitag an bis Sonntag in Magdeburg ihre Liste für die Europawahl im kommenden Jahr komplettieren. Am vergangenen Wochenende waren die ersten 15 von 30 Plätzen bestimmt worden. Die AfD strebt bei der Europawahl 20 Sitze an, bislang ist sie mit neun Abgeordneten im Europaparlament vertreten.