Zwar hatte der Verfassungsschutz die Beobachtung der AfD nicht selbst bekannt gegeben, doch die Information ging an die Medien, einige zitierten sogar aus den gerichtlichen Schriftsätzen des Verfassungsschutzes. Die zuständigen Richter am Verwaltungsgericht Köln sind hierüber ersichtlich ungehalten. Es spreche "alles dafür, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an seine Stillhaltezusagen gehalten bzw. nicht hinreichend dafür Sorge getragen hat, dass keine verfahrensrelevanten Informationen nach außen gelangen". Die Vertrauensgrundlage sei daher "zerstört", heißt es in der Entscheidung.