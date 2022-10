Die AfD arbeitet sich zunehmend ungeniert an einem neuen Feindbild ab, den USA und den sogenannten "Globalisten". Auf ihrer Demo am Samstag in Berlin wurden Schilder mit der Aufschrift "Ami go home" hochgehalten, ein Redner des Bundesvorstands sprach von Außenministerin Baerbock als "globalistische Sprechpuppe", was das jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus als "antisemitischen Code" einordnet.