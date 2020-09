Der völkisch-nationalistische "Flügel" von Björn Höcke ist zwar stark vertreten im Südwesten. Aber die Kandidaten, die mit dem "Flügel" in Verbindung gebracht werden, können sich in Böblingen nicht durchsetzen. Weidel gewinnt mit 547 zu 419 Stimmen gegen Spaniel, der in der Vergangenheit immer wieder die Nähe zum "Flügel" suchte.