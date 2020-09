Die AfD kann vor gefühlter Kraft derzeit kaum laufen. Und das verdankt sie Björn Höcke. Ausgerechnet. Der "Flügel"-Kopf ist intern umstritten wie kaum ein anderer Politiker in der nicht gerade harmoniesüchtigen AfD. 2017 strebte die damalige Parteispitze ein Parteiausschluss-Verfahren gegen ihn an. Vergeblich. Vorigen Sommer forderten Parteifreunde, wenn man sie denn so nennen will, im so genannten "Appell der 100", den Personenkult um Höcke endlich einzustellen.