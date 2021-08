Das oberste Ziel sei es, so lange wie möglich so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan zu evakuieren, betonte auch Regierungssprecher Seibert in Berlin. Am Montag sprach Kanzlerin Angela Merkel von etwa 10.000 Menschen, die ausgeflogen werden sollen. Konkrete Zahlen nennen weder Auswärtiges Amt, Verteidigungs-, Innen- noch Entwicklungsministerium. Alle betonen allerdings, man habe vollständige Listen.