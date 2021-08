In Afghanistan toben weiter heftige Gefechte, bei denen die Regierungstruppen wieder vermehrt durch US-Luftangriffe unterstützt werden. In der Hauptstadt Kabul waren am Dienstag bei Anschlägen mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. In der Provinzhauptstadt Laschkar Gah im Süden des Landes lieferte sich die Armee am Dienstag Häuserkämpfe mit den vorrückenden radikalislamischen Taliban.