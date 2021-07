Auch für Deutschland gilt allerdings die Menschenrechtskonvention: Danach sollte niemand bei Gefahr für Leib und Leben in ein aktives Bürgerkriegsgebiet abgeschoben werden. So wie das Recht auf Asyl ganz generell höchstens nach schweren Straftaten verwirkt sein kann. Nicht bei allen in dieser Woche in Hannover abgeschobenen Ausländern ist so eindeutig erkennbar, dass die Relation zwischen Asylverweigerung und Schwere der Straftat stimmig ist.