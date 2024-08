Kritik an Abschiebeflug: Akzeptiert Deutschland die Taliban?

Abschiebungen sind Teil des Pakets , auf das sich die Ampel am Donnerstag als Reaktion auf den tödlichen Anschlag von Solingen geeinigt hatte. "Wir wollen Rückführungen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen", so Faeser. In einem Schreiben an die Fraktionen im Bundestag , das ZDFheute vorliegt, kündigt Faeser an, dafür zu sorgen, "dass Abschiebungen in der Praxis effektiver und erfolgreicher umgesetzt werden können".