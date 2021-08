Eines kann US-General Kenneth McKenzie, der das US-Zentralkommando führte, am Montagabend mit Sicherheit sagen: "Jeder US-Soldat ist jetzt aus Afghanistan raus." Es ist kurz nach Mitternacht in Kabul. Die Taliban feiern das Ende eines 20-jährigen Militäreinsatzes. Die USA haben sich an die Deadline gehalten. Pünktlich zum 31. August sind sie raus. Sie lassen ein Land zurück, in dem das Schicksal vieler noch ungewiss ist. Und viele Akteure um Einfluss ringen. Ein Überblick.