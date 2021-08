Noch vor einer Woche habe man angenommen, "dass die Taliban tatsächlich die Kontrolle ausüben können". Nun stelle man sich die Frage: "Sind die Taliban überhaupt in der Lage, dieses Land zu kontrollieren? Oder droht uns möglicherweise ein bürgerkriegsähnlicher Zustand wie in Lybien?", so Neumann. Dort hätten internationale terroristische Organisationen Unterschlupf gefunden. Die Taliban seien dort - "so schrecklich sie sind" - gar nicht mehr die Schrecklichsten.