Ohne internationale Truppenpräsenz könnte der IS erneut Gebiete übernehmen. Allein in den ersten vier Monaten 2021 zählte die UN-Mission in Afghanistan bereits 77 Angriffe des IS. Ein Bericht des UN-Sicherheitsrates ging im Juni von mehreren Tausend IS-Kämpfern in verschiedenen Landesteilen aus. Sie würden weitgehend autonom voneinander agieren.