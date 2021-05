In Afghanistan reißt die Gewalt seit dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen nicht ab. Die Taliban gehen massiv gegen das Militär und die Regierung in Kabul vor. Infolge des am 1. Mai begonnenen Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan befürchteten Beobachter eine Verschlechterung der Sicherheitslage in dem Land.