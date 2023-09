Auch bei der Kabul Luftbrücke ist man ernüchtert. Von Anfang an hatte die Berliner Hilfsorganisation immer wieder auf die großen bürokratischen Hürden des Programms hingewiesen. Hürden, so Therese Herrmann, die die Menschen vor Ort das Leben kosten könnten. "Wir sind täglich mit Menschen in Kontakt, die konkret von den Taliban verfolgt werden und denen Deutschland Hilfe in Aussicht gestellt hat. Dass jetzt nach fast einem Jahr nach Start des Programms so wenige kommen, zeigt die Schwächen des Programms."