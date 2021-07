Unterdessen gibt es in Deutschland Diskussionen nach der Rückkehr der Soldaten. Zum einen gibt er Forderungen nach mehr Hilfe für afghanisten Ortskräften, zum anderen einer größeren Würdigung des Einsatzes der Soldaten in Afghanistan. Der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert eine Ehrung vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Der bislang für den Abschlussappell vorgesehene Bendlerblock am Verteidigungsministerium fasse zu wenige Besucher, sagte Verbandsvorsitzender Bernhard Drescher. Die Bundeswehr war seit 2001 bis Ende Juni 2021 in Afghanistan im Einsatz.