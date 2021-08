Man habe eine entsprechende Vereinbarung mit den Taliban und stünde mit ihnen regelmäßig in Kontakt. Eine andere Frage sei, was passiere, wenn US-Amerikaner in das Gedränge rund um den Flughafen gerieten. "Wir prüfen jede Möglichkeit und jedes Mittel, um die Leute zum Flughafen zu bringen", so Biden weiter.