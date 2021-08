Das Gegenteil war der Fall, gleich von Beginn an. Viele der Hilfsmilliarden versickerten in dunklen Kanälen, landeten in den Taschen korrupter Politiker. Nicht jeder, der Ämter innehatte in Afghanistan, war korrupt, aber doch viele. Freiheit, Bildung, Beteiligung an der politischen Willensbildung, Frauenrechte, das alles gab es, aber fast ausschließlich in den urbanen Zentren, nicht draußen in weiten Teilen des Landes, wo die Hilfen nicht ankamen und die Nato-Truppen bis heute als Besatzungsmacht gesehen wurden, nicht als Partner und Freunde.