Schindler: Ich würde daraus zwei Dinge lernen - erstens: Wir brauchen dieses Szenarienmodell beispielsweise jetzt für Mali, um zu schauen, wie entwickelt sich dort die Lage, was ist der schlimmste Fall und wie sind wir darauf vorbereitet? Das wäre das Eine. Und der zweite Punkt wäre, dass wir nicht in ein Wunschdenken verfallen, was die Taliban und die Umsetzung ihrer Ideologie in Afghanistan anbelangt. Im Vertrag mit den Amerikanern im April diesen Jahres ist keine Rede von Frauenrechten oder von Menschenrechten, und ich kann nicht erkennen, warum die Taliban sich anders gerieren sollten als nach ihrer ersten Machtübernahme. Wer Jahrzehnte kämpft, um seine Ideologie siegen zu lassen, warum soll der plötzlich human und gemäßigt werden? Also: