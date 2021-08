Warum sind die Ortskräfte der Bundeswehr nicht früher aus Afghanistan gerettet worden? Sind sie, Deutsche, Frauenrechtler, überhaupt noch zu evakuieren? Warum ist nach 20 Jahren Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan überhaupt solch ein Chaos entstanden? All diese Fragen standen heute im Raum, als der Bundestag bei einer Sondersitzung nachträglich die Evakuierungsaktion am Flughafen in Kabul billigte. Antworten auf die Fragen gab es nicht viele.