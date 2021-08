Die Mission der alliierten Streitkräfte in Afghanistan endet nach Einschätzung des CDU-Politikers Friedrich Merz "in einem vollkommenen Desaster". In der ZDF-Sendung "maybrit illner" sagte Merz am Donnerstagabend, die Lage sei "schlimmer als das, was die Amerikaner 1975 in Vietnam erlebt haben".