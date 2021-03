Es ist fast 20 Jahre her, dass die ersten deutschen Soldat*innen am Hindukusch landeten, in einem Land, das bislang nur wenige Deutsche kannten. Im Rahmen der Nato und an der Seite der USA einen stabilen afghanischen Staat aufzubauen war das Ziel, dem sich die Bundesregierung zusammen mit 50 weiteren Staaten verpflichtete, nachdem die radikal-islamischen Taliban entmachtet waren. Ein Ziel, das heute mehr denn je in Frage steht.