Das Bundeskabinett hat grünes Licht für die Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan bis zum 31. Januar 2022 gegeben. Die Ministerrunde beschloss am Mittwoch in Berlin zudem, dass auch die Obergrenze von 1.300 deutschen Soldaten erhalten bleiben soll. Die Soldaten sind Teil des Nato-Ausbildungseinsatzes "Resolute Support". Über die Verlängerung des Mandats entscheidet letztlich der Bundestag.